Śledztwo BBC News wykazało dowody na systematyczne niszczenie systemu ochrony zdrowia w Al-Faszir, mieście w sudańskim regionie Darfur, przez bojowników paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF). Dziennikarze udokumentowali co najmniej 43 odrębne ataki na szpitale i placówki medyczne od maja 2024 roku do października 2025 roku. Niektóre placówki były atakowane wielokrotnie.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk nazwał ustalenia śledztwa „głęboko niepokojącymi”. Jak stwierdził, powtarzające się ataki RSF na infrastrukturę cywilną, w tym placówki medyczne, są poważnymi naruszeniami międzynarodowego prawa humanitarnego i mogą stanowić zbrodnie wojenne.

RSF odrzuciły ustalenia BBC. Minister zdrowia powiązanej z RSF administracji cywilnej, Alaaeldin Nugud, nazwał oskarżenia propagandą oraz próbą zaszkodzenia reputacji ugrupowania przez armię sudańską i jej sojuszników.

Straty wśród medyków i zamykanie szpitali

Według BBC od kwietnia 2023 roku do października 2025 roku w Al-Faszir rannych zostało 120 pracowników ochrony zdrowia, 55 zginęło, a kolejnych 10 osób zostało przymusowo zaginiętych lub uprowadzonych. Podczas wojny w Sudanie obie strony konfliktu oskarżano o ataki na infrastrukturę medyczną.

W maju i na początku czerwca 2024 roku Południowy Szpital w Al-Faszir wielokrotnie znajdował się pod ostrzałem. 8 czerwca, według relacji pracowników placówki, bojownicy RSF weszli do budynku, a personel został zmuszony do ucieczki. Dyrektor szpitala, chirurg Izzeldin Ahmed Dawoud Aso, powiedział, że po wycofaniu się RSF znalazł ciała kilku pacjentów oraz zniszczony sprzęt sali operacyjnej.

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Nugud twierdził, że Południowy Szpital był wykorzystywany jako baza wojskowa. Utrzymywał, że na jego terenie rozmieszczono wyrzutnie rakiet, i pokazywał nagranie z pozostałościami broni, zarejestrowane ponad rok po zamknięciu placówki. BBC nie znalazło niezależnych dowodów na poparcie tych twierdzeń, a władze regionu Darfur kategorycznie im zaprzeczyły.

Uderzenia w Szpital Saudyjski

Po zamknięciu Południowego Szpitala jego personel i sprzęt przeniesiono do Saudyjskiego Szpitala Położniczego na zachodzie miasta. Sześciu lekarzy powiedziało BBC, że placówka była regularnie ostrzeliwana artylerią i atakowana dronami — niekiedy nawet 25 razy dziennie. Pod ostrzał trafiały także mniejsze placówki medyczne, w tym szpital dziecięcy i centrum dializ, które były atakowane również po przeniesieniu.

Do czasu zajęcia Al-Faszir przez RSF w październiku 2025 roku Szpital Saudyjski pozostawał jedyną działającą placówką medyczną w mieście. Medycy urządzali schrony ze stalowych kontenerów i tymczasowe sale operacyjne. Aso oświadczył, że jedna z takich sal operacyjnych została zaatakowana pięć razy w 2025 roku.

25 października 2025 roku RSF wkroczyły do Szpitala Saudyjskiego wśród oskarżeń o zabicie ponad 460 pacjentów i osób im towarzyszących. RSF zaprzeczyły, że doszło do masowego zabójstwa. Światowa Organizacja Zdrowia potępiła doniesienia o zabójstwach, a zdjęcia satelitarne, według BBC, wydawały się pokazywać skupiska ciał na terenie szpitala.

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