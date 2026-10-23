Federalni urzędnicy zajmujący się ochroną środowiska oraz przedstawiciele ludów rdzennych w Brazylii rozpoczęli kampanie na rzecz reelekcji prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy przed drugą turą wyborów 25 października. Obawiają się powrotu praktyk nacisku i demontażu instytucji, które — jak twierdzą — stosowano podczas prezydentury Jaira Bolsonaro w latach 2019–2022, informuje Mongabay.

W drugiej turze Lula zmierzy się z senatorem Fláviem Bolsonaro, synem byłego prezydenta. W pierwszej turze 4 października Flávio Bolsonaro uzyskał 47,03% głosów. Deklarował zamiar usunięcia „przeszkód ekologicznych”, aby właściciele gruntów rolnych mogli robić na swoich działkach „co tylko zechcą”, a także obiecał dokonać przeglądu funkcji agencji ochrony środowiska IBAMA i ICMBio oraz organu ds. ludów rdzennych FUNAI.

Obawy urzędników

Prezeska stowarzyszenia federalnych urzędników ochrony środowiska Ascema, Tânia Maria de Souza, oświadczyła, że pracownicy odczuwają zagrożenie powtórzeniem wydarzeń z okresu poprzedniej administracji. Jak powiedziała, jednostki Ministerstwa Środowiska były wówczas przenoszone do innych resortów, pracownikom ograniczano dostęp do wewnętrznych systemów elektronicznych, a urzędników umieszczano w przepełnionych pomieszczeniach pod stałym nadzorem.

Alexandre Bahia Gontijo, były szef Ascema, opowiedział również o groźbach wobec inspektorów ze strony nielegalnych poszukiwaczy złota, drwali i właścicieli ziemskich podczas prac w terenie. Wspomniał o przypadku z 2019 roku w stanie Pará, gdy jego grupa była sprawdzana przez właścicieli ziemskich, którzy pytali, czy prowadzą inspekcję po pożarach na dużą skalę w Amazonii.

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Skargi i sprawa karna

Według Prokuratury Pracy Dystryktu Federalnego liczba skarg dotyczących prześladowania, przemocy i dyskryminacji za administracji Jaira Bolsonaro wzrosła z 54 do 140. W 2022 roku liczba takich zgłoszeń, według raportu przeanalizowanego przez Mongabay, była o 197% wyższa niż rok wcześniej. Prokuratorka Jeni Elena Marques poinformowała, że wiele zgłoszeń pochodziło od pracowników urzędów ochrony środowiska i instytucji ds. ludów rdzennych oraz dotyczyło wyczerpania, lęku, depresji, prześladowania i odwetu.

Według Mongabay były szef IBAMA Eduardo Fortunato Bim i były minister środowiska Ricardo Salles są oskarżonymi w sprawie karnej przed Najwyższym Sądem Federalnym. Wśród zarzutów jest przestępczy spisek mający na celu utrudnianie pracy IBAMA oraz prześladowanie urzędników państwowych. Bim zaprzecza wszystkim zarzutom, a obrona Sallesa również odrzucała twierdzenia o prześladowaniu pracowników.

Ascema opublikowała list otwarty, aby zmobilizować społeczeństwo do poparcia reelekcji Luli. Przeciwko zwycięstwu Flávia Bolsonaro wystąpiły także stowarzyszenie pracowników FUNAI Indigenistas Associados oraz Sojusz na rzecz Obrony Terytoriów, reprezentujący przywódców politycznych ludów Kayapó, Yanomami i Munduruku. Sztab wyborczy Flávia Bolsonaro nie odpowiedział na prośby Mongabay o komentarz.

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