Федеральные служащие природоохранной сферы и представители коренных народов в Бразилии начали кампании в поддержку переизбрания президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед вторым туром выборов 25 октября. Они опасаются возвращения практик давления и демонтажа институций, которые, по их словам, применялись во время президентства Жаира Болсонару в 2019–2022 годах, сообщает Mongabay.

Во втором туре Лула будет соперничать с сенатором Флавиу Болсонару, сыном бывшего президента. В первом туре 4 октября Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов. Он заявлял о намерении устранить «экологические препятствия», чтобы владельцы сельскохозяйственных земель могли делать на своих участках «что угодно», а также обещал пересмотреть функции природоохранных агентств IBAMA и ICMBio и органа по делам коренных народов FUNAI.

Опасения служащих

Президент ассоциации федеральных природоохранных служащих Ascema Тания Мария де Соуза заявила, что сотрудники ощущают угрозу повторения событий предыдущей администрации. По ее словам, тогда подразделения Министерства окружающей среды переводили в другие ведомства, сотрудникам ограничивали доступ к внутренним электронным системам, а служащих размещали в переполненных помещениях под постоянным наблюдением.

Александре Баия Гонтижу, бывший руководитель Ascema, также рассказал об угрозах инспекторам со стороны нелегальных золотодобытчиков, лесорубов и землевладельцев во время полевых работ. Он упомянул случай 2019 года в штате Пара, когда его группу проверяли землевладельцы, интересовавшиеся, проводят ли они инспекцию после масштабных пожаров в Амазонии.

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Жалобы и уголовное дело

По данным прокуратуры труда Федерального округа, количество жалоб на преследование, насилие и дискриминацию во время администрации Жаира Болсонару выросло с 54 до 140. В 2022 году количество таких обращений, согласно изученному Mongabay отчету, было на 197% выше, чем годом ранее. Прокурор Джени Елена Маркес сообщила, что многие заявления поступали от работников природоохранных ведомств и учреждений по делам коренных народов и касались истощения, тревожности, депрессии, преследования и мести.

По данным Mongabay, бывший глава IBAMA Эдуарду Фортунату Бим и экс-министр окружающей среды Рикарду Саллес являются обвиняемыми по уголовному делу в Верховном федеральном суде. Среди обвинений — преступный сговор с целью препятствовать работе IBAMA и преследовать госслужащих. Бим отрицает все обвинения, а защита Саллеса также отвергала утверждения о преследовании сотрудников.

Ascema опубликовала открытое письмо, чтобы мобилизовать общественность поддержать переизбрание Лулы. Против победы Флавиу Болсонару также выступили ассоциация работников FUNAI Indigenistas Associados и Альянс в защиту территорий, представляющий политических лидеров народов каяпо, яномами и мундуруку. Избирательный штаб Флавиу Болсонару не ответил на запросы Mongabay о комментарии.

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