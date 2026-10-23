巴西联邦环保领域公务员和原住民代表在10月25日第二轮选举前发起了支持总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦连任的活动。他们担心2019年至2022年雅伊尔·博索纳罗担任总统期间据称采用的施压和拆解机构做法卷土重来，Mongabay报道。

在第二轮投票中，卢拉将与前总统之子、参议员弗拉维奥·博索纳罗竞争。在10月4日的第一轮投票中，弗拉维奥·博索纳罗获得了47.03%的选票。他曾表示打算消除“环境障碍”，让农村土地所有者可以在自己的土地上“为所欲为”，还承诺审查环保机构IBAMA和ICMBio以及原住民事务机构FUNAI的职能。

公务员的担忧

联邦环保公务员协会Ascema主席塔尼娅·玛丽亚·德·苏扎表示，员工感到此前政府时期的事件可能重演。她说，当时环境部下属部门被转移至其他机构，员工被限制访问内部电子系统，公务员被安置在拥挤场所并受到持续监控。

Ascema前负责人亚历山大·巴伊亚·贡蒂若还谈到，检查人员在实地工作期间受到非法淘金者、伐木者和土地所有者的威胁。他提到2019年帕拉州的一起事件：亚马孙地区发生大规模火灾后，土地所有者盘问其小组，询问他们是否在进行检查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投诉与刑事案件

根据联邦区劳动检察院的数据，在雅伊尔·博索纳罗政府期间，关于骚扰、暴力和歧视的投诉数量从54起增至140起。根据Mongabay查阅的一份报告，2022年此类投诉数量比前一年高出197%。检察官珍妮·埃莱娜·马尔克斯表示，许多申诉来自环保部门和原住民事务机构的员工，涉及身心衰竭、焦虑、抑郁、骚扰和报复。

据Mongabay报道，IBAMA前负责人爱德华多·福尔图纳托·比姆和前环境部长里卡多·萨莱斯是联邦最高法院一宗刑事案件的被告。指控包括以妨碍IBAMA工作和迫害公务员为目的的犯罪共谋。比姆否认所有指控，萨莱斯的辩护方也否认有关迫害员工的说法。

Ascema发表公开信，以动员公众支持卢拉连任。FUNAI员工协会Indigenistas Associados以及领土保卫联盟也反对弗拉维奥·博索纳罗获胜；该联盟代表卡亚波族、雅诺马米族和蒙杜鲁库族的政治领袖。弗拉维奥·博索纳罗的竞选团队未回应Mongabay的置评请求。

关注我们在