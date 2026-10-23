Władze Republiki Środkowoafrykańskiej oświadczyły, że operacja wojskowa 10 października w północno-wschodniej prefekturze Vakaga odbywała się wyłącznie na terytorium kraju i nie naruszyła granicy Czadu. Rzecznik prezydencji Albert Yaloke Mokpeme oświadczył również, że między obu państwami nie ma napięć.

Jak informuje The Rio Times, Ministerstwo Obrony RŚA podało, że 10 października armia kraju wraz z rosyjskimi sojusznikami przeprowadziła operację przeciwko zbrojnym formacjom w Vakadze. Według resortu podczas operacji obezwładniono kilku bojowników i przejęto sprzęt wojskowy.

Stanowisko Czadu

11 października minister spraw zagranicznych Czadu Ahmed Kogri wezwał ambasadora RŚA do Ndżameny. Oświadczył, że zbrojne wtargnięcie w przygranicznym rejonie Tissi ciężko raniło kilku wojskowych i cywilów. Strona czadyjska zażądała od Bangi wyjaśnień i oświadczyła, że od 2021 roku w tej strefie przygranicznej dochodziło do powtarzających się incydentów.

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Oświadczenia Bangi

Według Mokpeme, podczas operacji wojskowi zaatakowali pozycje dowódcy zbrojnego ugrupowania Nouredine’a Adama. Twierdził on, że w starciu ranni byli po obu stronach, a część napastników uciekła na terytorium Czadu. Rzecznik oświadczył również, że w rejonie wykryto przygotowania do zakrojonego na szeroką skalę ataku przeciwko instytucjom środkowoafrykańskim.

Doradca prezydenta RŚA Dmitrij Sytyi wcześniej również zaprzeczał przekroczeniu granicy. Powoływał się na nagranie z drona, mapy i dokument, który, jak twierdził, podpisał Adam i który rzekomo potwierdza lokalizację obozu ugrupowania na terytorium RŚA. Sytyi zaproponował wspólne wzmocnienie bezpieczeństwa na granicy.

Vakaga znajduje się w pobliżu granic RŚA, Czadu i Sudanu. Misja pokojowa ONZ w RŚA poinformowała w czerwcu Radę Bezpieczeństwa ONZ, że sytuacja na obszarach przygranicznych, w tym na północnym wschodzie kraju, pozostaje niestabilna z powodu transgranicznych wtargnięć związanych z wojną w Sudanie. Nie ma niezależnego potwierdzenia miejsca starcia z 10 października: Czad twierdzi, że doszło do wtargnięcia na jego terytorium, a Bangi temu zaprzecza.

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