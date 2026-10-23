中非共和国当局表示，10月10日在东北部瓦卡加省开展的军事行动仅在该国境内进行，未侵犯乍得边境。总统府发言人阿尔贝·亚洛克·莫克佩梅还表示，两国之间不存在紧张关系。

据The Rio Times报道，中非共和国国防部表示，10月10日，该国军队与俄罗斯盟友一道在瓦卡加针对武装团体开展了行动。该部门称，行动中数名武装人员被制服，并缴获了军事装备。

乍得的立场

10月11日，乍得外交部长艾哈迈德·科格里召见中非共和国驻恩贾梅纳大使。他表示，在边境地区蒂西发生的武装入侵导致数名军人和平民重伤。乍得方面要求班吉作出解释，并表示自2021年以来，该边境地区已发生多起类似事件。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

班吉的声明

莫克佩梅表示，在行动期间，军方袭击了武装团体指挥官努尔丁·亚当的阵地。他声称，冲突中双方均有人受伤，部分袭击者逃往乍得境内。该发言人还表示，当地发现了针对中非机构发动大规模袭击的准备活动。

中非共和国总统顾问德米特里·瑟蒂此前也否认越过边境。他援引无人机视频、地图以及一份据称由亚当签署的文件；他表示，该文件据称证实该团体营地位于中非共和国境内。瑟蒂提议共同加强边境安全。

瓦卡加位于中非共和国、乍得和苏丹边境附近。联合国中非共和国维和特派团6月向联合国安理会表示，包括该国东北部在内的边境地区局势仍不稳定，原因是与苏丹战争有关的跨境入侵。对于10月10日冲突发生地点，目前没有独立证实：乍得称其领土遭到入侵，而班吉否认这一说法。

关注我们在