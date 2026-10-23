Власти Центральноафриканской Республики заявили, что военная операция 10 октября в северо-восточной префектуре Вакага проходила исключительно на территории страны и не нарушала границу Чада. Пресс-секретарь президентства Альбер Ялоке Мокпеме также заявил, что между двумя государствами нет напряженности.

Как сообщает The Rio Times, Министерство обороны ЦАР заявило, что 10 октября армия страны совместно с российскими союзниками провела операцию против вооруженных формирований в Вакаге. По версии ведомства, во время операции несколько боевиков были обезврежены, а военное имущество было захвачено.

Позиция Чада

11 октября министр иностранных дел Чада Ахмед Когри вызвал посла ЦАР в Нджамену. Он заявил, что вооруженное вторжение в приграничном районе Тисси тяжело ранило нескольких военных и гражданских лиц. Чадская сторона потребовала от Банги объяснений и заявила о повторных инцидентах в этой приграничной зоне с 2021 года.

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Заявления Банги

По словам Мокпеме, во время операции военные атаковали позиции командира вооруженной группировки Нуреддина Адама. Он утверждал, что в столкновении были раненые с обеих сторон, а часть нападавших скрылась на территории Чада. Пресс-секретарь также заявил, что в районе была обнаружена подготовка к масштабной атаке против центральноафриканских институтов.

Советник президента ЦАР Дмитрий Сытый ранее также отрицал пересечение границы. Он ссылался на видеозапись с дрона, карты и документ, который, по его словам, подписал Адам и который якобы подтверждает расположение лагеря группировки на территории ЦАР. Сытый предложил совместно усилить безопасность на границе.

Вакага расположена вблизи границ ЦАР, Чада и Судана. Миротворческая миссия ООН в ЦАР в июне сообщала Совету Безопасности ООН, что ситуация в приграничных районах, в частности на северо-востоке страны, остается нестабильной из-за трансграничных вторжений, связанных с войной в Судане. Независимого подтверждения места столкновения 10 октября нет: Чад заявляет о вторжении на свою территорию, а Банги это отрицает.

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