W Kenii przewodniczący partii KANU Gideon Moi oświadczył, że prezydent William Ruto nie dotrzymał politycznej umowy o współpracy przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Moi powiedział, że zrezygnował ze startu w wyborach na senatora Baringo Central, a KANU nie wystawiła kandydata, jednak porozumienia, jak stwierdził, nie zostały zrealizowane, informuje Nation Kenya.

Umowa przed wyborami uzupełniającymi

Według Moia Ruto przybył do jego rezydencji w Kabaraku 10 października 2025 roku, kilka dni przed zgłaszaniem kandydatów w wyborach uzupełniających na senatora Baringo Central. Prezydent ogłosił wówczas porozumienie z Moiem i delegatami KANU w sprawie wspólnego działania przed wyborami powszechnymi w 2027 roku.

Moi oświadczył, że wycofał swoją kandydaturę, a KANU nie zgłosiła pretendenta na to stanowisko. Według niego umożliwiło to kandydatowi rządzącej partii UDA, Vincentowi Kiprono Chemiteiowi, zwycięstwo w wyborach uzupełniających. Przewodniczący KANU powiedział również, że organizował spotkania ze starszyzną i obiecał wesprzeć prezydenta.

Stwierdził, że nie prosił dla siebie o korzyści biznesowe ani inne osobiste profity. Zamiast tego, jak powiedział, chodziło o tworzenie miejsc pracy oraz powoływanie specjalistów z Baringo i innych społeczności na stanowiska państwowe.

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Poszukiwanie nowych sojuszy

Moi twierdzi, że po śmierci byłego premiera Raili Odingi 15 października 2025 roku poproszono go, by wstrzymał się z realizacją umowy do zakończenia państwowego pogrzebu. Później, według polityka, poinformowano go, że sytuacja polityczna się zmieniła, a porozumienie straciło aktualność.

Na spotkaniu ze starszyzną i liderami społeczności w Kabaraku Moi poprosił o poparcie dla swojego zamiaru poszukiwania nowych sojuszy politycznych. Zwrócił się także do mieszkańców Baringo z prośbą o wybaczenie mu decyzji, by zaufać Ruto i z nim współpracować.

Osobno Moi mówił o presji wywieranej na członków jego rodziny i wspomniał Standard Group, której jest akcjonariuszem. Oskarżył również ministra spraw wewnętrznych Kipchumbę Murkomena i posła Oscara Sudiego o udział w incydencie z helikopterami w Kabaraku oraz powiedział, że jego krewny Alex Kiprotich Chepkoit został uprowadzony i torturowany. Twierdzenia te przytoczono za słowami Moia.

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