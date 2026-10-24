В Кении председатель партии KANU Гидеон Мои заявил, что президент Уильям Руту не выполнил политическое соглашение о сотрудничестве перед всеобщими выборами 2027 года. Мои сказал, что отказался от участия в выборах сенатора от Баринго-Сентрал, а KANU не выдвинула кандидата, однако договоренности, по его словам, не были реализованы, сообщает Nation Kenya.

Соглашение перед довыборами

По словам Мои, Руту прибыл в его резиденцию в Кабараке 10 октября 2025 года, за несколько дней до выдвижения кандидатов на довыборы сенатора от Баринго-Сентрал. Тогда президент объявил о договоренности с Мои и делегатами KANU работать вместе в преддверии всеобщих выборов 2027 года.

Мои заявил, что снял свою кандидатуру, а KANU не выдвинула претендента на эту должность. По его словам, это позволило кандидату правящей партии UDA Винсенту Кипроно Чемитеи победить на довыборах. Председатель KANU также сказал, что организовывал встречи со старейшинами и пообещал поддержать президента.

Он заявил, что не просил для себя деловых или иных личных выгод. Вместо этого, по его словам, речь шла о создании рабочих мест и назначении специалистов из Баринго и других общин на государственные должности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поиск новых союзов

Мои утверждает, что после смерти бывшего премьер-министра Раилы Одинги 15 октября 2025 года его попросили подождать с выполнением соглашения до завершения государственных похорон. Позднее, по словам политика, ему сообщили, что политическая ситуация изменилась, а договоренность утратила актуальность.

На встрече со старейшинами и лидерами общин в Кабараке Мои попросил поддержать его намерение искать новые политические союзы. Он также обратился к жителям Баринго с просьбой простить ему решение довериться Руту и работать с ним.

Отдельно Мои заявил о давлении на членов своей семьи и упомянул Standard Group, акционером которой он является. Он также обвинил министра внутренних дел Кипчумбу Муркомена и депутата Оскара Суди в причастности к инциденту с вертолетами в Кабараке и заявил о похищении и пытках своего родственника Алекса Кипротича Чепкоита. Эти утверждения приведены со слов Мои.

Читай нас в