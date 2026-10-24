在肯尼亚，KANU党主席吉迪恩·莫伊表示，总统威廉·鲁托未履行在2027年大选前开展合作的政治协议。莫伊称，他放弃参加巴林戈中部参议员选举，KANU也没有提名候选人，但据他所说，相关约定并未得到落实，Nation Kenya报道。

补选前的协议

莫伊表示，鲁托于2025年10月10日到访他位于卡巴拉克的住所，当时距离巴林戈中部参议员补选候选人提名还有数天。总统当时宣布，他已与莫伊及KANU代表达成协议，在2027年大选前共同合作。

莫伊称，他撤回了自己的候选资格，KANU也未提名该职位的竞争者。据他所说，这使执政党UDA的候选人文森特·基普罗诺·切米泰得以赢得补选。这位KANU主席还表示，他组织了与长老的会面，并承诺支持总统。

他表示，自己没有为本人索取商业或其他个人利益。相反，据他所说，协议涉及创造就业机会，以及任命来自巴林戈和其他社区的专业人士担任政府职位。

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寻求新的联盟

莫伊称，在前总理拉伊拉·奥廷加于2025年10月15日去世后，有人要求他在国葬结束前暂缓执行该协议。此后，据这名政治人士所说，他被告知政治局势已经改变，该协议已不再适用。

在卡巴拉克与长老和社区领袖会面时，莫伊请求支持他寻求新政治联盟的意图。他还请求巴林戈居民原谅他作出信任鲁托并与其合作的决定。

此外，莫伊表示其家人受到压力，并提及他作为股东的Standard Group。他还指责内政部长基普丘姆巴·穆尔科门和议员奥斯卡·苏迪与卡巴拉克的直升机事件有关，并称其亲属亚历克斯·基普罗蒂奇·切普科伊特遭到绑架和酷刑。这些说法均引自莫伊的陈述。

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