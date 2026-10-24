Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva oraz prawicowy kandydat Flávio Bolsonaro przeprowadzili 23 października w Rio de Janeiro finałową telewizyjną debatę przed drugą turą wyborów prezydenckich. Spotkanie odbyło się dwa dni przed głosowaniem wyznaczonym na niedzielę, 25 października.

Ton debaty

Debata odbyła się w stosunkowo dyplomatycznym tonie, jednak obaj kandydaci wymieniali ostre uwagi. Lula da Silva, przedstawiciel lewicowej Partii Pracujących, ubiega się o reelekcję. Flávio Bolsonaro reprezentuje Partię Liberalną i jest synem byłego skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro.

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Sondaże przed głosowaniem

Jak informuje The Hindu, sondaże przewidują remisowy wynik między kandydatami o przeciwstawnych pozycjach ideologicznych. Flávio Bolsonaro wysunął się na prowadzenie w głosowaniu w pierwszej turze.

Możliwy kurs polityczny

Wynik wyborów może oznaczać, że największy kraj Ameryki Łacińskiej dołączy do regionalnego zwrotu w prawo promowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Innym możliwym scenariuszem jest utrzymanie przez Brazylię pozycji oparcia dla sił lewicowych w regionie.

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