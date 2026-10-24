Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и кандидат от правых Флавио Болсонару 23 октября провели в Рио-де-Жанейро финальные телевизионные дебаты перед вторым туром президентских выборов. Встреча состоялась за два дня до голосования, назначенного на воскресенье, 25 октября.

Тон дебатов

Дебаты прошли в относительно дипломатичном тоне, однако оба кандидата обменивались резкими замечаниями. Лула да Силва, представитель левой Партии трудящихся, баллотируется на переизбрание. Флавио Болсонару представляет Либеральную партию и является сыном бывшего ультраправого президента Жаира Болсонару.

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Опросы перед голосованием

Как сообщает The Hindu, опросы прогнозируют равный результат между кандидатами с противоположными идеологическими позициями. Флавио Болсонару вышел вперед в голосовании первого тура.

Возможный политический курс

Результат выборов может означать, что крупнейшая страна Латинской Америки присоединится к региональному сдвигу вправо, который продвигает президент США Дональд Трамп. Другой возможный сценарий — сохранение Бразилией позиции опоры левых сил в регионе.

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