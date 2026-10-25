В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в первые часы воскресенья, 25 октября, прогремели три взрыва. Это произошло в день, когда международный аэропорт имени короля Халида должен был возобновить авиасообщение после двухнедельного закрытия из-за неоднократных ударов йеменских хуситов.

Как сообщает Channel NewsAsia, журналист AFP слышал взрывы в городе. Жители Эр-Рияда получили предупреждения о вражеской воздушной угрозе с призывом оставаться в безопасном месте.

Заявление коалиции о перехватах

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, воюющая против хуситов, заявила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной в направлении Эр-Рияда. Также, по ее данным, в районе столицы были сбиты два беспилотника.

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Накануне хуситы заявили, что в течение 24 часов атаковали три саудовских аэропорта, в том числе в Эр-Рияде, а также энергетические объекты, трубопровод и авиабазу. Саудовская служба гражданской обороны сообщала, что после перехвата двух ракет реагировала на падение обломков в регионах Мекки и Медины. Хуситы отрицали, что атаковали эти города.

Аэропорт возобновляет работу

Аэропорт Эр-Рияда ранее сообщил, что рейсы должны возобновиться в воскресенье. Сервис отслеживания рейсов Flight Radar зафиксировал вылет самолета ранним утром. Военный представитель хуситов Яхья Сари при этом заявил, что аэропорт остается небезопасным и является военной целью для их сил, предостерегая авиакомпании, персонал и пассажиров от его использования.

В этом месяце в результате одного из ударов по аэропорту, по данным издания, погибли 13 человек, еще более 300 получили ранения. Это была самая смертоносная атака в королевстве более чем за десятилетие.

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