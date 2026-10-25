Организация американских государств (ОАГ) направит миссию по наблюдению за всеобщими выборами в Гренаде, которые должны состояться 5 ноября 2026 года. Миссию возглавит бывший посол Сент-Китса и Невиса Шерри Тросс, сообщает The Rio Times.

Соглашение о миссии

Соглашение о привилегиях и иммунитетах для миссии 23 октября в Вашингтоне подписали генеральный секретарь ОАГ Альберт Рамдин и постоянный представитель Гренады при организации Тарли Фрэнсис. Наблюдатели будут следить за ходом голосования, а затем должны представить рекомендации по демократическим институтам и избирательным процедурам страны.

Это будет девятая миссия ОАГ по наблюдению за выборами в Гренаде. Организация мониторит избирательные процессы в стране с 1984 года.

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Ход голосования

Избирательные участки 5 ноября будут работать с 6:00 до 17:00 по местному времени. Будут разыграны все 15 выборных мест в Палате представителей, а для формирования большинства партии необходимо получить не менее восьми мандатов.

15 октября в 15 избирательных округах официально выдвинули 46 кандидатов. Сотрудники полиции проголосуют досрочно 2 ноября. Действующий премьер-министр Дикон Митчелл возглавляет Национальный демократический конгресс, получивший девять мест на выборах в июне 2022 года. Главную оппозиционную Новую национальную партию возглавляет Эммелин Пьер; в 2022 году партия получила шесть мандатов.

Бывший министр иностранных дел Питер Дэвид возглавляет Движение демократического народа, созданное в ноябре 2025 года. Ожидается, что Национальный демократический конгресс и Новая национальная партия будут участвовать во всех 15 округах, тогда как Движение демократического народа, как сообщается, примет участие в девяти.

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