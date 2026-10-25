ОАД направить місію спостереження на вибори в Гренаді — The Rio Times

Організація американських держав (ОАД) направить місію зі спостереження за загальними виборами в Гренаді, що мають відбутися 5 листопада 2026 року. Місію очолить колишня посолка Сент-Кіттсу і Невісу Шеррі Тросс, повідомляє The Rio Times.

Угода про місію

Угоду про привілеї та імунітети для місії 23 жовтня у Вашингтоні підписали генеральний секретар ОАД Альберт Рамдін і постійний представник Гренади при організації Тарлі Френсіс. Спостерігачі стежитимуть за перебігом голосування, а згодом мають надати рекомендації щодо демократичних інституцій та виборчих процедур країни.

Це буде дев’ята місія ОАД зі спостереження за виборами в Гренаді. Організація моніторить виборчі процеси в країні з 1984 року.

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Перебіг голосування

Виборчі дільниці 5 листопада працюватимуть з 6:00 до 17:00 за місцевим часом. У Палаті представників розігруватимуться всі 15 виборних місць, а для формування більшості партії необхідно здобути щонайменше вісім мандатів.

15 жовтня у 15 виборчих округах офіційно висунули 46 кандидатів. Поліцейські голосуватимуть достроково 2 листопада. Чинний прем’єр-міністр Дікон Мітчелл очолює Національний демократичний конгрес, який на виборах у червні 2022 року отримав дев’ять місць. Головну опозиційну Нову національну партію очолює Еммелін П’єр; у 2022 році партія здобула шість мандатів.

Колишній міністр закордонних справ Пітер Девід очолює Рух демократичного народу, створений у листопаді 2025 року. Очікується, що Національний демократичний конгрес і Нова національна партія змагатимуться в усіх 15 округах, тоді як Рух демократичного народу, за повідомленнями, братиме участь у дев’яти.

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