美洲国家组织（OAS）将派遣观察团监督定于2026年11月5日举行的格林纳达大选。该观察团将由圣基茨和尼维斯前大使谢丽·特罗斯领导，The Rio Times报道。

观察团协议

10月23日，美洲国家组织秘书长阿尔伯特·拉姆丁与格林纳达驻该组织常任代表塔利·弗朗西斯在华盛顿签署了关于该观察团特权和豁免权的协议。观察员将监督投票过程，随后预计将就该国的民主机构和选举程序提出建议。

这将是美洲国家组织在格林纳达开展的第九次选举观察任务。该组织自1984年以来一直监督该国的选举进程。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投票进程

投票站将于11月5日当地时间6:00至17:00开放。众议院全部15个民选席位都将进行选举，政党须赢得至少8个席位才能组成多数派。

10月15日，15个选区正式提名了46名候选人。警察将于11月2日提前投票。现任总理迪肯·米切尔领导全国民主大会，该党在2022年6月的选举中赢得9个席位。主要反对党新国家党由埃梅林·皮埃尔领导；该党在2022年获得6个席位。

前外交部长彼得·戴维领导民主人民运动，该党于2025年11月成立。预计全国民主大会和新国家党将在全部15个选区参选，而据报道，民主人民运动将参加其中9个选区的选举。

关注我们在