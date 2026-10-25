Organizacja Państw Amerykańskich (OAS) wyśle misję obserwacyjną na wybory powszechne w Grenadzie, które mają odbyć się 5 listopada 2026 roku. Misji będzie przewodniczyć była ambasadorka Saint Kitts i Nevis Sherry Tross, informuje The Rio Times.

Umowa dotycząca misji

Umowę o przywilejach i immunitetach dla misji podpisali 23 października w Waszyngtonie sekretarz generalny OAS Albert Ramdin oraz stały przedstawiciel Grenady przy organizacji Tarli Francis. Obserwatorzy będą monitorować przebieg głosowania, a następnie mają przedstawić zalecenia dotyczące instytucji demokratycznych i procedur wyborczych kraju.

Będzie to dziewiąta misja OAS obserwująca wybory w Grenadzie. Organizacja monitoruje procesy wyborcze w tym kraju od 1984 roku.

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Przebieg głosowania

Lokale wyborcze będą otwarte 5 listopada od godz. 6:00 do 17:00 czasu lokalnego. Obsadzonych zostanie wszystkich 15 mandatów pochodzących z wyborów w Izbie Reprezentantów, a do uzyskania większości partia musi zdobyć co najmniej osiem mandatów.

15 października oficjalnie zgłoszono 46 kandydatów w 15 okręgach wyborczych. Funkcjonariusze policji zagłosują wcześniej, 2 listopada. Urzędujący premier Dickon Mitchell stoi na czele Narodowego Kongresu Demokratycznego, który w wyborach w czerwcu 2022 roku zdobył dziewięć mandatów. Głównej opozycyjnej Nowej Partii Narodowej przewodzi Emmalin Pierre; partia zdobyła sześć mandatów w 2022 roku.

Były minister spraw zagranicznych Peter David stoi na czele Demokratycznego Ruchu Ludowego, utworzonego w listopadzie 2025 roku. Oczekuje się, że Narodowy Kongres Demokratyczny i Nowa Partia Narodowa wystawią kandydatów we wszystkich 15 okręgach, podczas gdy Demokratyczny Ruch Ludowy ma według doniesień uczestniczyć w dziewięciu.

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