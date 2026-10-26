以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在选举前夕表示，只有在他继续掌权的情况下，美国总统唐纳德·特朗普才准备对伊朗采取行动。10月25日晚间，内塔尼亚胡在电视讲话中还强调了特朗普对其竞选活动的支持。

特朗普的支持

据Channel NewsAsia报道，特朗普在社交媒体发文中呼吁投票给内塔尼亚胡，并表示必须完成已经开始的事情。据该媒体称，特朗普和内塔尼亚胡于2月共同发动了针对伊朗的战争。

内塔尼亚胡称，美国总统可以采取最终消除伊朗威胁的行动。他还表示，自己已指示以色列情报机构摩萨德和以色列国防军促成伊朗政权被推翻，因为他认为这是结束威胁的唯一方式。

白宫副新闻发言人安娜·凯利在回应问询时表示，伊朗正处于艰难的经济和军事境地，封锁将继续维持。与此同时，她指出，在定于11月3日举行的美国中期选举之前，美国不会攻击伊朗。

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以色列选举

内塔尼亚胡的主要对手、前总参谋长加迪·艾森科特称特朗普是以色列真正的朋友，并表示相信他将与公民选出的任何领导人合作。

周二的投票将是自2023年10月7日哈马斯发动袭击以来的首次以色列选举。据Channel NewsAsia报道，民调显示，内塔尼亚胡的利库德集团可能失去席位，其由右翼、极右翼和极端正统派政党组成的联盟可能失去微弱多数席位。与此同时，艾森科特和其他反对派力量都没有明显途径将内塔尼亚胡赶下台。

内塔尼亚胡还发布了关于伊朗的人工智能生成材料，其中包括特拉维夫上空蘑菇云的图像。艾森科特指责总理开展恐吓、谎言和威胁的活动。

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