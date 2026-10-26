10月中旬，一艘法国护卫舰在曼德海峡比利时扫雷舰Primula附近击落了一枚弹道导弹。比利时国防部向比利时广播机构VRT NWS证实了这一事件，AeroTime报道。

没有迹象表明这艘比利时舰艇是此次发射的目标。最先报道此次拦截的《De Morgen》消息人士推测，此次发射可能是一次警告，但其目的仍不清楚。据该媒体报道，法国已对此事件展开调查。截至10月26日，没有任何组织宣称对这次发射负责，比利时和法国也未公开指认责任方。

哪艘舰艇可能拦截了导弹

法国护卫舰的名称尚未被官方披露。法国武装部队总参谋部表示，10月8日至15日，一艘FREMM级多用途护卫舰在红海、曼德海峡和亚丁湾执行欧盟Aspides行动。

在该地区的舰艇中包括反潜护卫舰Languedoc。10月2日凌晨，该舰在护航集装箱船CMA CGM Champs Elysées穿越曼德海峡期间，以舰炮火力击落了一架被认定具有威胁的无人机。不过，尚未证实Languedoc参与了对这枚弹道导弹的拦截。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对扫雷舰的保护

FREMM护卫舰配备Aster防空导弹。防空护卫舰及部分其他FREMM舰艇装备的Aster 30导弹具备弹道导弹防御能力。报道没有说明此次拦截具体使用了何种手段。

2024年3月，法国防空护卫舰Alsace使用Aster 30导弹拦截了三枚从也门胡塞武装控制地区发射的弹道导弹，以保护红海南部的商船航运。

Primula是一艘驻扎在泽布吕赫的比利时Tripartite级扫雷舰。比利时海军司令唐吉·博特曼此前强调，该舰不具备在敌对环境中独立行动所需的防护手段，需要其他军舰提供掩护。

关注我们在