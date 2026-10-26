Сенатор Болсонару заявил о запрете на выезд из Бразилии — NDTV World

В Бразилии сенатор правого толка Флавиу Болсонару заявил, что судья Верховного суда запретил ему покидать страну и обязал сдать паспорта. Политик обнародовал это утверждение в понедельник.

Распоряжение судьи

Как сообщает NDTV World, Болсонару сказал, что ему вручили распоряжение сдать паспорта. По словам сенатора, этим же распоряжением ему запретили выезжать из Бразилии.

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«Мне вручили приказ сдать мои паспорта, и мне также запрещено выезжать из страны», — заявил Болсонару. Он назвал это «явной попыткой запугать меня». Оценка возможного запугивания является позицией самого политика.

После президентских выборов

Заявление сенатора прозвучало на следующий день после президентских выборов, на которых Болсонару проиграл. По данным издания, после поражения он отказался его признавать. Сообщение связывает заявление об ограничениях на выезд с событиями после выборов.

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