Йеменская сеть прав и свобод заявила, что с 1 сентября по 22 октября зафиксировала в провинции Таиз, Йемен, 1891 преступление и нарушение против мирных жителей и гражданских объектов, которые она приписывает хуситам. По данным Asharq Al-Awsat, в отчете сети говорится о гибели 212 мирных жителей, среди которых 38 детей, в том числе семеро младенцев, и 27 женщин.

Еще 319 мирных жителей, по утверждению организации, получили ранения. Среди них — 29 детей и 46 женщин. Сеть также сообщила о 23 случаях казней на месте, пяти массовых убийствах, а также 314 случаях похищения и насильственного исчезновения людей. По ее данным, 14 детей удерживали в качестве заложников, чтобы оказывать давление на их семьи.

Обстрелы и разрушения

В отчете отмечается, что хуситы за указанный период выпустили по жилым районам около 9876 снарядов. Только за одни сутки сеть зафиксировала 21 нарушение и примерно 213 снарядов, выпущенных по жилой застройке. Обстрелы и снайперский огонь, по утверждению организации, затронули деревни Кахлан и аш-Шакаб, а также район старого аэропорта.

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Организация заявила о повреждении 356 домов, из которых 98 были полностью разрушены, а еще три — взорваны. По ее информации, представители хуситов провели рейды в 516 домах, разыскивая людей, которых подозревали в связях с правительственными силами.

Ограничения поставок

Сеть также обвинила хуситов в усилении блокады провинции с 3 сентября и установлении 26 незаконных блокпостов и барьеров. Она утверждает, что из-за этого препятствовали доставке в провинцию продовольствия, медикаментов, топлива, питьевой воды, кислородных баллонов, вакцин для детей и лекарств от хронических заболеваний.

В отчете отмечается, что нехватка топлива для генераторов угрожает работе больниц, онкологических центров и отделений гемодиализа. Эскалация, по оценке сети, вызвала перемещение около 280 тысяч человек. Организация призвала объявить город Таиз городом бедствия, прекратить атаки, снять блокаду, открыть дороги и обеспечить доступ гуманитарной помощи.

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