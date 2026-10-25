Jemeńska Sieć Praw i Wolności poinformowała, że od 1 września do 22 października odnotowała w prowincji Taiz w Jemenie 1891 przestępstw i naruszeń wobec ludności cywilnej oraz obiektów cywilnych, które przypisuje Huti. Według Asharq Al-Awsat, raport sieci mówi o śmierci 212 cywilów, w tym 38 dzieci, z których siedmioro było niemowlętami, oraz 27 kobiet.

Kolejnych 319 cywilów, według organizacji, zostało rannych. Wśród nich było 29 dzieci i 46 kobiet. Sieć poinformowała również o 23 przypadkach egzekucji na miejscu, pięciu masowych zabójstwach, a także 314 przypadkach uprowadzeń i wymuszonych zaginięć. Według jej danych 14 dzieci było przetrzymywanych jako zakładnicy, aby wywierać presję na ich rodziny.

Ostrzały i zniszczenia

W raporcie wskazano, że Huti w podanym okresie wystrzelili w kierunku obszarów mieszkalnych około 9876 pocisków. Tylko w ciągu jednej doby sieć odnotowała 21 naruszeń i około 213 pocisków wystrzelonych w kierunku zabudowy mieszkalnej. Ostrzały i ogień snajperski, według organizacji, dotknęły wsie Kahlan i asz-Szakab, a także rejon starego lotniska.

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Organizacja poinformowała o uszkodzeniu 356 domów, z których 98 zostało całkowicie zniszczonych, a kolejne trzy wysadzono w powietrze. Według jej informacji przedstawiciele Huti przeprowadzili naloty na 516 domów, poszukując osób podejrzewanych o związki z siłami rządowymi.

Ograniczenia dostaw

Sieć oskarżyła również Huti o zaostrzenie blokady prowincji od 3 września i ustanowienie 26 nielegalnych punktów kontrolnych oraz barier. Twierdzi, że z tego powodu utrudniano dostawy do prowincji żywności, leków, paliwa, wody pitnej, butli z tlenem, szczepionek dla dzieci oraz leków na choroby przewlekłe.

W raporcie zaznaczono, że niedobór paliwa dla generatorów zagraża funkcjonowaniu szpitali, ośrodków onkologicznych i oddziałów hemodializy. Eskalacja, według oceny sieci, spowodowała przesiedlenie około 280 tysięcy osób. Organizacja wezwała do ogłoszenia miasta Taiz miastem klęski żywiołowej, zaprzestania ataków, zniesienia blokady, otwarcia dróg i zapewnienia dostępu pomocy humanitarnej.

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