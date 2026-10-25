В Сирии власти заявили, что группы, которые они называют незаконными, полностью перекрыли автомагистраль между Сувейдой и Дамаском. В то же время ресурсы, связанные с друзским духовным лидером Хикматом аль-Хиджри, сообщили, что дорогу перекрыли родственники задержанных жителей Сувейды, которые требовали немедленно освободить членов своих семей, сообщает Asharq Al-Awsat.

Перекрытие на блокпосте

Директор по связям со СМИ медиа-департамента Сувейды Кутайба Аззам заявил, что движение в обоих направлениях остановили на блокпосте Умм-эз-Зейтун, который контролируют эти группы. По его словам, силы внутренней безопасности продолжали пропускать транспорт через блокпост Аль-Маттуна.

Издание также пишет, что связанные с аль-Хиджри группы в среду якобы не позволили примерно 100 работникам добраться до рабочих мест на севере провинции Сувейда. Ранее, согласно этим данным, они также препятствовали учащимся поехать сдавать экзамены на аттестат об общем среднем образовании.

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Заявления посланника США

По данным издания, напряженность на юге Сирии сохраняется на фоне израильских вторжений и атак, а также риска эскалации между правительственными силами и группами, контролирующими Сувейду. Заявления посланника США по Сирии Тома Баррака с критикой аль-Хиджри вызвали возмущение среди сторонников друзского лидера.

Офис аль-Хиджри отверг слова Баррака о том, что район Джабаль-аль-Араб в Сувейде является центром производства каптагона. Там заявили, что сети по производству наркотиков контролируются и защищаются транснациональными силами, силовыми структурами, а также конфессиональными и региональными группировками. Офис также опроверг утверждения, будто аль-Хиджри использует воспринимаемую поддержку Израиля и поддержку США.

Губернатор Сувейды Мустафа аль-Бакур, со своей стороны, заявил об ухудшении условий жизни и беззаконии в провинции. Он обвинил названные властями незаконными группы в угрозах, похищениях людей и препятствовании поиску решений.

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