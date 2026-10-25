W Syrii władze oświadczyły, że grupy, które określają jako nielegalne, całkowicie zablokowały autostradę między Suwajdą a Damaszkiem. Jednocześnie źródła powiązane z druzyjskim przywódcą duchowym Hikmatem al-Hidżrim podały, że drogę zablokowali krewni zatrzymanych mieszkańców Suwajdy, którzy domagali się natychmiastowego uwolnienia członków swoich rodzin, informuje Asharq Al-Awsat.

Blokada na punkcie kontrolnym

Dyrektor ds. relacji z mediami departamentu medialnego Suwajdy Kutajba Azzam oświadczył, że ruch w obu kierunkach został wstrzymany na punkcie kontrolnym Umm az-Zajtun, kontrolowanym przez te grupy. Według niego siły bezpieczeństwa wewnętrznego nadal przepuszczały pojazdy przez punkt kontrolny Al-Mattuna.

Publikacja pisze również, że powiązane z al-Hidżrim grupy miały w środę nie dopuścić około 100 pracowników do miejsc pracy na północy prowincji Suwajda. Wcześniej, według tych informacji, miały też uniemożliwiać uczniom wyjazd na egzaminy kończące ogólną edukację średnią.

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Oświadczenia wysłannika USA

Według publikacji napięcia na południu Syrii utrzymują się w związku z izraelskimi wtargnięciami i atakami, a także ryzykiem eskalacji między siłami rządowymi a grupami kontrolującymi Suwajdę. Wypowiedzi amerykańskiego wysłannika ds. Syrii Toma Barracka, krytykujące al-Hidżriego, wywołały oburzenie wśród zwolenników druzyjskiego przywódcy.

Biuro al-Hidżriego odrzuciło słowa Barracka, że obszar Dżabal al-Arab w Suwajdzie jest centrum produkcji kaptagonu. Oświadczyło, że sieci produkujące narkotyki są kontrolowane i chronione przez siły transnarodowe, struktury bezpieczeństwa, a także ugrupowania wyznaniowe i regionalne. Biuro zaprzeczyło również twierdzeniom, że al-Hidżri wykorzystuje postrzegane wsparcie Izraela i wsparcie USA.

Gubernator Suwajdy Mustafa al-Bakur ze swojej strony oświadczył, że warunki życia i bezprawie w prowincji się pogarszają. Oskarżył grupy określane przez władze jako nielegalne o groźby, porwania ludzi i utrudnianie poszukiwania rozwiązań.

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