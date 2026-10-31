Sześciu osadzonych uciekło z więzienia okręgowego Dolpa w Nepalu, kopiąc tunel o długości około czterech metrów. Kathmandu Post informuje, powołując się na policję i lokalne władze.

Ucieczkę wykryto podczas kontroli

Według szefowej administracji okręgowej Juny Hamal Dhakal, do ucieczki prawdopodobnie doszło w piątek wieczorem. Pracownicy więzienia dowiedzieli się o zniknięciu sześciu osób około godziny 6:00 w sobotę, gdy liczyli osadzonych.

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Czterech uciekinierów odbywało kary w sprawach dotyczących kradzieży i gwałtu. Kolejnych dwóch przebywało w areszcie w oczekiwaniu na proces.

Tunel prowadził poza teren placówki

Zastępca komendanta policji z Okręgowego Biura Policji w Dolpie, Anil Raj Giri, oświadczył, że dokładny czas ucieczki nie został jeszcze ustalony. Funkcjonariusze odkryli tunel wykopany z pomieszczenia, w którym przetrzymywano więźniów, na zewnątrz poza teren więzienia. Juna Hamal Dhakal zaznaczyła, że osadzeni najwyraźniej wydostali się właśnie tym podziemnym przejściem.

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