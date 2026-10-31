Шестеро ув’язнених втекли через тунель із в’язниці в Непалі — Kathmandu Post

Шестеро ув’язнених утекли з окружної в’язниці Долпа в Непалі, прокопавши тунель завдовжки приблизно чотири метри. Про це повідомляє Kathmandu Post з посиланням на поліцію та місцеву владу.

Втечу виявили під час перевірки

За даними голови окружної адміністрації Джуну Хамал Дхакал, утеча, ймовірно, сталася в п’ятницю ввечері. Про зникнення шістьох людей працівники в’язниці дізналися близько 6:00 суботи, коли проводили підрахунок ув’язнених.

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Четверо з тих, хто втік, відбували покарання у справах про крадіжку та зґвалтування. Ще двоє перебували під вартою в очікуванні судового розгляду.

Тунель вів за межі установи

Заступник начальника поліції з окружного поліцейського управління Долпи Аніл Радж Гірі заявив, що точний час утечі поки не встановили. Правоохоронці виявили тунель, прокладений із приміщення, де утримували в’язнів, назовні за межі в’язниці. Джуну Хамал Дхакал зазначила, що ув’язнені, схоже, вибралися саме через цей підземний хід.

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