Шестеро заключенных сбежали из окружной тюрьмы Долпа в Непале, прорыв туннель длиной около четырех метров. Об этом сообщает Kathmandu Post со ссылкой на полицию и местные власти.

Побег обнаружили во время проверки

По словам главы окружной администрации Джуны Хамал Дхакал, побег, вероятно, произошел в пятницу вечером. О пропаже шести человек сотрудники тюрьмы узнали около 6:00 в субботу, когда проводили подсчет заключенных.

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Четверо из сбежавших отбывали наказания по делам о краже и изнасиловании. Еще двое находились под стражей в ожидании судебного разбирательства.

Туннель вел за пределы учреждения

Заместитель начальника полиции окружного полицейского управления Долпы Анил Радж Гири заявил, что точное время побега пока не установлено. Правоохранители обнаружили туннель, прорытый из помещения, где содержались заключенные, наружу за пределы тюрьмы. Джуна Хамал Дхакал отметила, что заключенные, по всей видимости, выбрались именно через этот подземный ход.

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