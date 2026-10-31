W Pakistanie mężczyzna podpalił się po uniewinnieniu oskarżonego — Dawn
W Pakistanie mężczyzna podpalił się przed sądem okręgowym w Muzaffargarhu po tym, jak sąd uniewinnił oskarżonego w sprawie dotyczącej domniemanego gwałtu na jego córce. Jak podaje Dawn, mężczyznę zidentyfikowano jako Allaha Bakhshayę.
Mężczyzna trafił do szpitala
Według publikacji w piątek mężczyzna oblał się benzyną i podpalił przed budynkiem sądu. W stanie krytycznym trafił do szpitala rejonowego. Służba ratunkowa Rescue 1122 poinformowała, że doznał oparzeń 45,5% powierzchni ciała.
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Uniewinnienie z powodu braku dowodów
Sąd uniewinnił oskarżonego w czwartek z powodu braku dowodów. Sprawę wszczęto dziewięć lat temu.
Allah Bakhshaya oświadczył, że przez lata zabiegał o rozpatrzenie sprawy. Powiedział również, że po domniemanym gwałcie mąż jego córki rozwiódł się z nią.