В Пакистане мужчина поджег себя после оправдания обвиняемого — Dawn

В Пакистане возле окружного суда в Музаффаргархе мужчина поджег себя после того, как суд оправдал обвиняемого по делу о предполагаемом изнасиловании его дочери. Как сообщает Dawn, мужчину идентифицировали как Аллаха Бакшаю.

Мужчину госпитализировали

По данным издания, в пятницу мужчина облил себя бензином и поджег себя возле здания суда. Его доставили в районную больницу в критическом состоянии. Спасательная служба Rescue 1122 сообщила, что он получил ожоги 45,5% тела.

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Оправдание из-за недостатка доказательств

Суд оправдал обвиняемого в четверг из-за недостатка доказательств. Дело было возбуждено девять лет назад.

Аллах Бакшая заявил, что годами добивался рассмотрения дела. Он также сказал, что после предполагаемого изнасилования муж его дочери развелся с ней.

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