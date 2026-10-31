В Пакистане мужчина поджег себя после оправдания обвиняемого — Dawn
В Пакистане возле окружного суда в Музаффаргархе мужчина поджег себя после того, как суд оправдал обвиняемого по делу о предполагаемом изнасиловании его дочери. Как сообщает Dawn, мужчину идентифицировали как Аллаха Бакшаю.
Мужчину госпитализировали
По данным издания, в пятницу мужчина облил себя бензином и поджег себя возле здания суда. Его доставили в районную больницу в критическом состоянии. Спасательная служба Rescue 1122 сообщила, что он получил ожоги 45,5% тела.
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Оправдание из-за недостатка доказательств
Суд оправдал обвиняемого в четверг из-за недостатка доказательств. Дело было возбуждено девять лет назад.
Аллах Бакшая заявил, что годами добивался рассмотрения дела. Он также сказал, что после предполагаемого изнасилования муж его дочери развелся с ней.