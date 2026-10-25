叙利亚当局表示，被其称为非法的团体已完全封锁苏韦达与大马士革之间的公路。与此同时，与德鲁兹精神领袖希克马特·希吉里有关的消息人士称，遭拘留的苏韦达居民的亲属封锁了道路，要求立即释放其家人，Asharq Al-Awsat报道。

检查站封锁

苏韦达媒体部门媒体关系主管库泰巴·阿扎姆表示，双向交通在由这些团体控制的乌姆·扎伊通检查站被叫停。他说，内部安全部队仍在允许车辆通过阿尔-马图纳检查站。

该报还写道，与希吉里有关的团体周三据称不允许约100名员工前往苏韦达省北部的工作地点。据这些报道，此前他们还阻止学生前往参加普通中等教育证书考试。

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美国特使的声明

据该报报道，在以色列入侵和袭击以及政府军与控制苏韦达的团体之间局势升级风险的背景下，叙利亚南部的紧张局势持续存在。美国叙利亚问题特使汤姆·巴拉克批评希吉里的言论，引发了这位德鲁兹领袖支持者的不满。

希吉里的办公室驳斥了巴拉克关于苏韦达贾巴尔·阿拉伯地区是芬乃他林生产中心的说法。该办公室表示，制毒网络受到跨国力量、安全机构以及教派和地区团体的控制和保护。该办公室还否认了希吉里利用被认为存在的以色列支持和美国支持的说法。

苏韦达省省长穆斯塔法·巴库尔则表示，该省生活条件恶化，且无法无天。他指责被当局称为非法的团体实施威胁、绑架，并阻碍寻求解决方案。

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