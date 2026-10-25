В пакистанском Равалпинди комиссар дивизиона Равалпинди поручил Управлению развития Равалпинди (RDA) внедрить цифровую систему финансового менеджмента для предотвращения финансового мошенничества, сообщает Dawn. Этот вопрос рассмотрели на совещании по цифровизации финансовых и административных операций учреждения с участием генерального директора RDA Салмана Гани.

Цифровые финансовые операции

Комиссар поручил ответственным должностным лицам внедрить систему, которая должна повысить прозрачность, эффективность, подотчётность и результативность работы RDA. Он подчеркнул, что цифровая трансформация необходима для модернизации государственных учреждений и улучшения предоставления публичных услуг.

Финансовому подразделению RDA поручили применять современные цифровые решения для финансовых операций, ведения документации и официальной переписки. По словам комиссара, эффективное использование технологий поможет сократить ручные процедуры, улучшить взаимодействие между департаментами и обеспечить своевременное рассмотрение служебных вопросов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контроль и планирование

Комиссар также обратил внимание на необходимость точно вести финансовый учёт и усилить механизмы мониторинга с помощью цифровых систем. Финансовому подразделению и другим директоратам RDA поручили скоординированно принять меры для внедрения предложенной системы в соответствии с действующими правительственными правилами и нормами.

Кроме того, он подчеркнул важность более качественного финансового планирования, эффективного использования ресурсов и регулярного мониторинга работы подразделений для усиления административного контроля и институциональной подотчётности. Представители RDA обсудили совершенствование действующих финансовых и административных процедур и должны определить направления, требующие цифровых изменений.

Читай нас в