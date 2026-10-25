Министерство транспорта Таиланда намерено предложить продлить еще на один год льготный тариф в 40 батов в день для пассажиров Красной, Светло-красной и Фиолетовой линий в Бангкоке. Действующая программа завершается 30 ноября.

Предложение должно быть одобрено правительством

Заместительница пресс-секретаря правительства Плойтхалай Лаксамисенгджан заявила, что министерство согласилось сохранить программу дешевых поездок до конца следующего года, чтобы снизить финансовую нагрузку на пассажиров. Однако для продления действия тарифа необходимо одобрение кабинета министров.

По ее словам, вопрос должны вынести на одно из еженедельных заседаний правительства, однако конкретную дату рассмотрения не назвали. Об этом сообщает Bangkok Post.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Как работает тариф

Программа позволяет пассажирам совершать неограниченное количество поездок в течение дня по трем линиям за 40 батов. Красную и Светло-красную линии обслуживает Государственная железная дорога Таиланда, а Фиолетовая линия принадлежит Управлению массового скоростного транспорта.

Для участия в программе пассажиры могут рассчитываться только бесконтактными кредитными или дебетовыми картами Visa и Mastercard либо картой Mangmoom. Система возвращает разницу между стандартной стоимостью поездок и льготной суммой непосредственно на карту.

Рост пассажиропотока

Льготный тариф запустили 1 декабря 2025 года на 12 месяцев. С тех пор число пассажиров на этих маршрутах существенно выросло. По состоянию на конец августа среднесуточный пассажиропоток на Красной и Светло-красной линиях вырос на 89% — до 9460 человек. Фиолетовой линией в среднем ежедневно пользовались 27 653 пассажира, что на 135% больше.

Читай нас в