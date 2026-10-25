泰国交通部计划提议，将曼谷红线、浅红线和紫线乘客每日40泰铢的优惠票价再延长一年。现行计划将于11月30日结束。

该提案须获政府批准

政府副发言人Ploythalai Laksamisingchan表示，交通部已同意将低票价计划保留至明年年底，以减轻乘客的经济负担。不过，延长该票价仍需获得内阁批准。

她表示，该事项预计将提交至政府的一次每周会议审议，但尚未公布具体审议日期。据《曼谷邮报》报道。

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票价如何运作

该计划允许乘客每日以40泰铢不限次数乘坐这三条线路。红线和浅红线由泰国国家铁路公司运营，紫线则属于大众捷运管理局。

为参与该计划，乘客只能使用Visa和Mastercard非接触式信用卡或借记卡，或Mangmoom卡付款。系统会将标准乘车费用与优惠金额之间的差额直接退回卡中。

客流量增长

优惠票价于2025年12月1日启动，为期12个月。此后，这些线路的乘客数量显著增加。截至8月底，红线和浅红线的日均客流量增长89%，达到9460人。紫线日均乘客量为27,653人，增长135%。

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