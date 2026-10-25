Ministerstwo Transportu Tajlandii zamierza zaproponować przedłużenie o kolejny rok ulgowej taryfy 40 bahtów dziennie dla pasażerów czerwonej, jasnoczerwonej i fioletowej linii w Bangkoku. Obecny program kończy się 30 listopada.

Propozycję musi zatwierdzić rząd

Zastępczyni rzecznika rządu Ploythalai Laksamisingchan oświadczyła, że ministerstwo zgodziło się utrzymać program tanich przejazdów do końca przyszłego roku, aby zmniejszyć obciążenie finansowe pasażerów. Przedłużenie taryfy wymaga jednak zgody gabinetu ministrów.

Według niej sprawa ma trafić na jedno z cotygodniowych posiedzeń rządu, jednak nie podano konkretnej daty jej rozpatrzenia. Poinformował o tym Bangkok Post.

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Jak działa taryfa

Program pozwala pasażerom odbywać nieograniczoną liczbę przejazdów w ciągu dnia trzema liniami za 40 bahtów. Czerwoną i jasnoczerwoną linię obsługuje Państwowa Kolej Tajlandii, a fioletowa linia należy do Urzędu Masowego Szybkiego Transportu.

Aby uczestniczyć w programie, pasażerowie mogą płacić wyłącznie zbliżeniowymi kartami kredytowymi lub debetowymi Visa i Mastercard albo kartą Mangmoom. System zwraca różnicę między standardowym kosztem przejazdów a ulgą bezpośrednio na kartę.

Wzrost ruchu pasażerskiego

Ulgi taryfowe uruchomiono 1 grudnia 2025 roku na 12 miesięcy. Od tego czasu liczba pasażerów na tych trasach znacznie wzrosła. Na koniec sierpnia średnia dobowa liczba pasażerów na czerwonej i jasnoczerwonej linii wzrosła o 89% — do 9460 osób. Z fioletowej linii korzystało średnio 27 653 pasażerów dziennie, czyli o 135% więcej.

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