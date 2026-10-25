Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди одобрил финансирование строительства сооружений и объектов на пограничном пункте пропуска Аль-Джамима на границе с Саудовской Аравией. Работы должны помочь завершить подготовку к запланированному на 2027 год открытию перехода и способствовать развитию торговли между двумя странами, сообщает Asharq Al-Awsat.

Реконструкция дороги

Губернатор провинции Аль-Мутанна Тауфик аль-Хасани заявил, что восстановление автомагистрали между городом Самава и пунктом пропуска, вместе со строительством его инфраструктуры, должно активизировать торговлю и поддержать местную экономику.

По его словам, провинция также сможет получать доходы от работы пограничного перехода в соответствии с действующими правовыми нормами. Местные власти совместно с советом провинции работают над выполнением требований, необходимых для запуска пункта пропуска.

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Переходы на границе

Ирак и Саудовская Аравия уже соединены пограничным переходом Арар в провинции Анбар. Его повторно открыли в 2020 году после почти 29-летнего закрытия. Аль-Джамима расположена в пустынной части провинции Аль-Мутанна и исторически считалась одним из основных маршрутов для паломников.

Бывший депутат Хайдер аль-Мулла назвал проект частью усилий иракского правительства по развитию экономических связей с соседними арабскими и другими странами через торговлю, энергетику и транспорт. В то же время чиновник в провинции Наджаф заявил, что ситуация с безопасностью на территориях, граничащих с Саудовской Аравией, стабильна и нарушений вдоль пограничного ограждения не зафиксировали.

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