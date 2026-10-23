Władze Iraku obawiają się, że zbrojne ugrupowania w kraju mogą przyłączyć się do możliwej nowej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i wciągnąć Bagdad w regionalny konflikt. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na irackich badaczy i ekspertów.

Obawy nasiliły się w związku z doniesieniami w USA i Izraelu o planach wznowienia uderzeń na Iran po wyborach śródokresowych w USA 3 listopada. Rząd premiera Alego al-Zaidiego, według rozmówców publikacji, próbuje jednocześnie nie dopuścić do wciągnięcia kraju w wojnę i zachować relacje z Waszyngtonem.

Plan przekazania broni państwu

We wrześniu al-Zaidi powiedział w wywiadzie dla The New York Times, że istnieje etapowy plan przejęcia przez państwo kontroli nad całym uzbrojeniem. Jako nowy termin wskazał 30 czerwca 2027 roku, podczas gdy poprzedni termin upływał 30 września 2026 roku.

Pierwszy etap planu zakłada 90-dniową przerwę w atakach ugrupowań na amerykańskie interesy i państwa sąsiednie. W zamian siły amerykańskie mają powstrzymać się od uderzeń na te grupy. Następnie w ciągu sześciu miesięcy ma nastąpić stopniowe przekazanie broni. Jednocześnie część wpływowych ugrupowań nie zgadza się na rozbrojenie i nalega, aby najpierw kraj opuściły obce wojska.

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Ryzyko eskalacji

Talib Mohammed Karim, profesor Uniwersytetu Mustansirijja, uważa, że skala możliwego udziału irackich ugrupowań będzie zależeć od skali amerykańskiej operacji i roli Izraela. Jego zdaniem bezpośrednie izraelskie uderzenia na Iran mogą skłonić niektóre grupy do przejścia od ataków na amerykańskie obiekty w regionie do uderzeń w głębi Izraela, co zwiększy ryzyko wzajemnych ataków i rozszerzenia konfliktu.

Ekspert ds. amerykańskich Abdulrahman al-Juburi zaznaczył, że stanowisko rządu nie jest wiążące dla wszystkich ugrupowań. Osobno wspomniał o Kataib Hezbollah, której ideologia, jak powiedział, jest bezpośrednio związana z najwyższym przywódcą Iranu. Basil Hussein, szef Centrum Badań Politycznych Kluadha, przypuszcza, że grupy najbliższe Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym Kataib Hezbollah i ruch Nudżaba, mogą zintensyfikować ataki na interesy USA i obiekty energetyczne w regionie.

Według oceny Husseina inne ugrupowania, w tym Asaib Ahl al-Haq i Kataib al-Imam Ali, mogą nie przyłączyć się do działań bojowych, choć ich oświadczenia o poparciu dla państwowej kontroli nad bronią nie gwarantują takiego stanowiska w razie rozszerzenia wojny. Wznowienie działań bojowych, zdaniem rozmówców publikacji, może dostarczyć przeciwnikom rozbrojenia nowych argumentów za zachowaniem uzbrojenia i narazić Irak na odpowiedź USA oraz innych państw regionu.

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