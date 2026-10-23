Власти Ирака опасаются, что вооруженные группировки страны могут присоединиться к возможной новой войне между Соединенными Штатами и Ираном и втянуть Багдад в региональный конфликт. Об этом Asharq Al-Awsat сообщило со ссылкой на иракских исследователей и экспертов.

Опасения усилились на фоне сообщений в США и Израиле о планах возобновить удары по Ирану после промежуточных выборов в США 3 ноября. Правительство премьер-министра Али аль-Заиди, по оценкам собеседников издания, пытается одновременно не допустить втягивания страны в войну и сохранить отношения с Вашингтоном.

План передачи оружия государству

В сентябре аль-Заиди в интервью The New York Times заявил о поэтапном плане перехода всего вооружения под государственный контроль. Новым дедлайном он назвал 30 июня 2027 года, тогда как предыдущий срок истекал 30 сентября 2026 года.

Первый этап плана предусматривает 90-дневную паузу в атаках группировок на американские интересы и соседние страны. Взамен американские силы должны воздерживаться от ударов по этим группам. Далее в течение шести месяцев должна состояться постепенная передача оружия. В то же время часть влиятельных группировок не согласна на разоружение и настаивает, что сначала страну должны покинуть иностранные войска.

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Риск эскалации

Профессор Университета Мустансирия Талиб Мохаммед Карим считает, что масштаб возможного участия иракских группировок будет зависеть от масштаба американской операции и роли Израиля. По его мнению, прямые удары Израиля по Ирану могут подтолкнуть некоторые группы перейти от атак на американские объекты в регионе к ударам вглубь Израиля, что увеличит риск взаимных атак и расширения конфликта.

Эксперт по американским делам Абдулрахман аль-Джубури отметил, что позиция правительства не является обязательной для всех группировок. Он отдельно упомянул «Катаиб Хезболла», идеология которой, по его словам, напрямую связана с верховным лидером Ирана. Руководитель Центра политических исследований «Клуадха» Басиль Хусейн предположил, что наиболее близкие к Корпусу стражей исламской революции группы, в частности «Катаиб Хезболла» и движение «Нуджаба», могут активизировать атаки на интересы США и энергетические объекты в регионе.

По оценке Хусейна, другие группировки, в частности «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаиб аль-Имам Али», могут не присоединиться к боевым действиям, хотя их заявления о поддержке государственного контроля над оружием не гарантируют такой позиции в случае распространения войны. Возобновление боевых действий, по мнению собеседников издания, может дать противникам разоружения новые аргументы для сохранения вооружения и подвергнуть Ирак ответу США и других государств региона.

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