Багдад побоюється втягнення угруповань у війну США та Ірану — Asharq Al-Awsat

Влада Іраку побоюється, що збройні угруповання країни можуть долучитися до можливої нової війни між Сполученими Штатами та Іраном і втягнути Багдад у регіональний конфлікт. Про це Asharq Al-Awsat повідомило з посиланням на іракських дослідників та експертів.

Занепокоєння посилилося на тлі повідомлень у США та Ізраїлі про плани відновити удари по Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада. Уряд прем'єр-міністра Алі аль-Заїді, за оцінками співрозмовників видання, намагається одночасно не допустити втягнення країни у війну та зберегти відносини з Вашингтоном.

План передачі зброї державі

У вересні аль-Заїді в інтерв'ю The New York Times заявив про поетапний план переходу всього озброєння під державний контроль. Новим дедлайном він назвав 30 червня 2027 року, тоді як попередній строк спливав 30 вересня 2026 року.

Перший етап плану передбачає 90-денну паузу в атаках угруповань на американські інтереси та сусідні країни. Натомість американські сили мають утримуватися від ударів по цих групах. Далі протягом шести місяців має відбутися поступова передача зброї. Водночас частина впливових угруповань не погоджується на роззброєння та наполягає, що спершу країну мають залишити іноземні війська.

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Ризик ескалації

Професор Мустансірійського університету Таліб Мохаммед Карім вважає, що масштаб можливої участі іракських угруповань залежатиме від масштабу американської операції та ролі Ізраїлю. На його думку, прямі удари Ізраїлю по Ірану можуть підштовхнути деякі групи перейти від атак на американські об'єкти в регіоні до ударів углиб Ізраїлю, що збільшить ризик взаємних атак і розширення конфлікту.

Експерт із американських справ Абдулрахман аль-Джубурі зазначив, що позиція уряду не є обов'язковою для всіх угруповань. Він окремо згадав «Катаїб Хезболла», ідеологія якої, за його словами, безпосередньо пов'язана з верховним лідером Ірану. Керівник Центру політичних досліджень «Клуадха» Басиль Хусейн припустив, що найближчі до Корпусу вартових ісламської революції групи, зокрема «Катаїб Хезболла» та рух «Нуджаба», можуть активізувати атаки на інтереси США й енергетичні об'єкти в регіоні.

За оцінкою Хусейна, інші угруповання, зокрема «Асаїб Ахль аль-Хак» і «Катаїб аль-Імам Алі», можуть не долучитися до бойових дій, хоча їхні заяви про підтримку державного контролю над зброєю не гарантують такої позиції в разі поширення війни. Відновлення бойових дій, на думку співрозмовників видання, може дати противникам роззброєння нові аргументи для збереження озброєння та наразити Ірак на відповідь США й інших держав регіону.

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