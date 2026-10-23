伊拉克当局担心，该国武装组织可能加入美国与伊朗之间可能爆发的新一轮战争，并将巴格达拖入地区冲突。Asharq Al-Awsat援引伊拉克研究人员和专家的话报道称。

美国和以色列传出消息称，计划在11月3日美国中期选举后恢复对伊朗的打击，这加剧了担忧。据该报消息人士评估，阿里·扎伊迪总理领导的政府正试图同时防止该国被卷入战争，并维持与华盛顿的关系。

将武器移交国家的计划

9月，扎伊迪在接受《纽约时报》采访时表示，有一项分阶段将所有武器置于国家控制之下的计划。他将新截止日期定为2027年6月30日，而此前的期限于2026年9月30日到期。

该计划的第一阶段规定，武装组织暂停90天袭击美国利益和邻国。作为交换，美军应避免打击这些组织。随后，应在六个月内逐步移交武器。与此同时，一些有影响力的组织不同意解除武装，并坚持外国军队必须先离开该国。

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升级风险

穆斯坦西里耶大学教授塔利卜·穆罕默德·卡里姆认为，伊拉克武装组织可能参与的规模将取决于美国行动的规模以及以色列的角色。他认为，以色列直接打击伊朗可能会促使一些组织从袭击该地区的美国设施转向打击以色列腹地，这将增加相互攻击和冲突扩大的风险。

美国事务专家阿卜杜勒拉赫曼·朱布里指出，政府的立场对所有组织并不具有约束力。他特别提到“真主党旅”，称其意识形态与伊朗最高领袖直接相关。克卢阿达政治研究中心负责人巴西勒·侯赛因认为，与伊斯兰革命卫队关系最密切的组织，包括“真主党旅”和努贾巴运动，可能加强对美国利益和该地区能源设施的袭击。

侯赛因评估称，其他组织，包括“真主党支持者”和“伊玛目阿里旅”，可能不会加入敌对行动，尽管它们支持国家控制武器的声明并不能保证在战争蔓延时仍持这一立场。该报消息人士认为，战事重启可能为反对解除武装者提供保留武器的新理由，并使伊拉克面临美国和该地区其他国家的回应。

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