Расследование BBC News выявило доказательства систематического уничтожения системы здравоохранения в Эль-Фашере, городе в суданском регионе Дарфур, бойцами военизированных Сил быстрого реагирования (RSF). Журналисты задокументировали не менее 43 отдельных атак на больницы и медицинские объекты с мая 2024 года по октябрь 2025 года. Некоторые учреждения подвергались ударам неоднократно.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал выводы расследования «глубоко тревожными». По его словам, повторяющиеся атаки RSF на гражданскую инфраструктуру, в том числе медицинские учреждения, являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права и могут представлять собой военные преступления.

RSF отвергли выводы BBC. Министр здравоохранения связанной с RSF гражданской администрации Алааэльдин Нугуд назвал обвинения пропагандой и попыткой суданской армии и ее союзников навредить репутации группировки.

Потери медиков и закрытие больниц

По данным BBC, с апреля 2023 года по октябрь 2025 года в Эль-Фашере были ранены 120 медицинских работников, 55 погибли, еще 10 человек были насильственно исчезнувшими или похищены. Во время войны в Судане обе стороны конфликта обвиняли в атаках на медицинскую инфраструктуру.

В мае и начале июня 2024 года Южная больница Эль-Фашера неоднократно попадала под обстрелы. 8 июня, по свидетельствам сотрудников учреждения, бойцы RSF вошли в здание, а персонал был вынужден бежать. Директор больницы, хирург Иззельдин Ахмед Давуд Асо, рассказал, что после отступления RSF он обнаружил тела нескольких пациентов и уничтоженное оборудование операционной.

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Нугуд заявлял, что Южная больница использовалась как военная база. Он утверждал, что на ее территории размещались ракетные установки, и демонстрировал видео с остатками оружия, снятое более чем через год после закрытия учреждения. BBC не нашла независимых доказательств этих заявлений, а власти региона Дарфур категорически их опровергли.

Удары по Саудовской больнице

После закрытия Южной больницы ее персонал и оборудование перевезли в Саудовскую родильную больницу на западе города. Шестеро врачей сообщили BBC, что учреждение регулярно обстреливали артиллерией и атаковали дронами — порой до 25 раз в день. Под удары также попадали меньшие медицинские учреждения, в том числе детская больница и центр диализа, которые подвергались атакам и после переезда.

До захвата Эль-Фашера RSF в октябре 2025 года Саудовская больница оставалась единственным действующим медицинским учреждением города. Медики обустраивали укрытия из стальных контейнеров и временные операционные. Асо заявил, что одна из таких операционных была атакована пять раз в 2025 году.

25 октября 2025 года RSF вошли в Саудовскую больницу на фоне обвинений в убийстве более 460 пациентов и сопровождавших их людей. RSF отрицали, что массовое убийство произошло. Всемирная организация здравоохранения осудила сообщения об убийствах, а спутниковые снимки, по данным BBC, по-видимому, показывали скопления тел на территории больницы.

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