За два года из Израиля уехали 99 тысяч человек — CBC

В 2023–2024 годах из Израиля уехали 99 тысяч израильтян, свидетельствует исследование экономиста Итая Атера и его коллег, проведенное на основе данных Центрального бюро статистики страны. Как сообщает CBC, в 2023 году страну покинули 50 тысяч человек, а в 2024-м — еще 49 тысяч.

Авторы учитывали израильтян, которые уехали как минимум на три месяца и находились за пределами страны более 270 дней в течение первого года после отъезда. Атер, профессор Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета, заявил, что предварительные данные свидетельствуют о продолжении этой тенденции в 2025 году.

Отток специалистов

Исследование также зафиксировало рост числа специалистов, покидающих страну. За 2023–2024 годы чистый отток инженеров составил 2360 человек, врачей — 509. Атер назвал человеческий капитал критически важным для израильской экономики, в частности для технологического сектора, академической сферы и системы здравоохранения.

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Руководитель отдела корпоративной иммиграции юридической фирмы Goldfarb, Gross, Seligman Лиам Шварц сказал, что некоторые израильские компании рассматривают перенос части персонала в Северную Америку или Европу. По его словам, это связано с обеспокоенностью инвесторов жизнеспособностью бизнес-операций в стране.

Выборы и неопределенность

На фоне предстоящих парламентских выборов Атер и Шварц предполагают, что их результат может повлиять на темпы эмиграции. По данным опросов, блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху может не получить необходимые 61 место в Кнессете для формирования правительства. Блок, возглавляемый лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом, согласно прогнозам, может получить наибольшее число мандатов, однако также не будет иметь большинства.

Шварц связывает часть общественного недовольства с инициативой судебной реформы, предложенной правительством в январе 2023 года. По его мнению, выборы станут важным моментом для дальнейшей динамики эмиграции.

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