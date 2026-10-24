W latach 2023–2024 z Izraela wyjechało 99 tys. Izraelczyków, wynika z badania ekonomisty Itaja Atera i jego współpracowników, przeprowadzonego na podstawie danych Centralnego Biura Statystyki tego kraju. Jak podaje CBC, w 2023 roku kraj opuściło 50 tys. osób, a w 2024 roku kolejne 49 tys.

Autorzy uwzględnili Izraelczyków, którzy wyjechali na co najmniej trzy miesiące i przebywali poza krajem ponad 270 dni w ciągu pierwszego roku po wyjeździe. Ater, profesor Coller School of Management na Uniwersytecie Telawiwskim, powiedział, że wstępne dane wskazują na kontynuację tej tendencji w 2025 roku.

Odpływ specjalistów

Badanie odnotowało także wzrost liczby specjalistów opuszczających kraj. W latach 2023–2024 saldo odpływu inżynierów wyniosło 2360 osób, a lekarzy — 509. Ater nazwał kapitał ludzki krytycznie ważnym dla izraelskiej gospodarki, w szczególności dla sektora technologicznego, środowiska akademickiego i systemu ochrony zdrowia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Liam Schwartz, kierownik działu imigracji korporacyjnej kancelarii prawnej Goldfarb, Gross, Seligman, powiedział, że niektóre izraelskie firmy rozważają przeniesienie części personelu do Ameryki Północnej lub Europy. Według niego jest to związane z obawami inwestorów o rentowność działalności biznesowej w kraju.

Wybory i niepewność

W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Ater i Schwartz przypuszczają, że ich wynik może wpłynąć na tempo emigracji. Według sondaży blok premiera Benjamina Netanjahu może nie zdobyć wymaganych 61 miejsc w Knesecie, aby utworzyć rząd. Blok kierowany przez lidera partii Yashar, Gadiego Eisenkota, według prognoz może zdobyć najwięcej mandatów, jednak także nie będzie miał większości.

Schwartz wiąże część społecznego niezadowolenia z inicjatywą reformy sądownictwa, zaproponowaną przez rząd w styczniu 2023 roku. Jego zdaniem wybory będą ważnym momentem dla dalszej dynamiki emigracji.

Czytaj nas na