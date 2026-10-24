З Ізраїлю за два роки виїхали 99 тисяч людей — CBC

З Ізраїлю у 2023–2024 роках виїхали 99 тисяч ізраїльтян, свідчить дослідження економіста Ітая Атера та його колег, проведене на основі даних Центрального бюро статистики країни. Як повідомляє CBC, у 2023 році країну залишили 50 тисяч людей, а у 2024-му — ще 49 тисяч.

Автори враховували ізраїльтян, які виїхали щонайменше на три місяці та перебували за межами країни понад 270 днів упродовж першого року після від’їзду. Атер, професор Школи менеджменту Коллера Тель-Авівського університету, заявив, що попередні дані свідчать про продовження цієї тенденції у 2025 році.

Відтік фахівців

Дослідження також зафіксувало зростання кількості фахівців, які залишали країну. За 2023–2024 роки чистий відтік інженерів становив 2360 осіб, лікарів — 509. Атер назвав людський капітал критично важливим для ізраїльської економіки, зокрема технологічного сектору, академічної сфери та системи охорони здоров’я.

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Керівник відділу корпоративної імміграції юридичної фірми Goldfarb, Gross, Seligman Ліам Шварц сказав, що деякі ізраїльські компанії розглядають перенесення частини персоналу до Північної Америки або Європи. За його словами, це пов’язано із занепокоєнням інвесторів життєздатністю бізнес-операцій у країні.

Вибори та невизначеність

На тлі майбутніх парламентських виборів Атер і Шварц припускають, що їхній результат може вплинути на темпи еміграції. За даними опитувань, блок прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може не здобути необхідних 61 місця в Кнесеті для формування уряду. Блок, очолюваний лідером партії «Яшар» Гаді Айзенкотом, за прогнозами, може отримати найбільше мандатів, однак також не матиме більшості.

Шварц пов’язує частину суспільного невдоволення з ініціативою судової реформи, яку уряд запропонував у січні 2023 року. На його думку, вибори стануть важливим моментом для подальшої динаміки еміграції.

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