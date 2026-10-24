CBC：两年内9.9万人离开以色列

经济学家伊泰·阿特尔及其同事根据该国中央统计局数据进行的一项研究显示，2023年至2024年间，9.9万名以色列人离开了以色列。据CBC报道，2023年有5万人离开该国，2024年又有4.9万人离开。

研究作者统计了至少离境三个月、并在离境后第一年内在国外停留超过270天的以色列人。特拉维夫大学科勒管理学院教授阿特尔表示，初步数据表明，这一趋势将在2025年延续。

专业人才外流

研究还记录到离开该国的专业人才数量增加。2023年至2024年，工程师的净外流人数为2360人，医生为509人。阿特尔称，人力资本对以色列经济至关重要，尤其是对科技行业、学术领域和医疗保健体系而言。

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律师事务所Goldfarb, Gross, Seligman企业移民部门负责人利亚姆·施瓦茨表示，一些以色列公司正考虑将部分员工调往北美或欧洲。他说，这与投资者对该国商业运营可持续性的担忧有关。

选举与不确定性

在即将举行的议会选举背景下，阿特尔和施瓦茨认为，选举结果可能影响移民速度。民调显示，总理本雅明·内塔尼亚胡的阵营可能无法赢得组建政府所需的61个议会席位。由“Yashar”党领袖加迪·艾森科特领导的阵营预计可能获得最多席位，但同样不会拥有多数席位。

施瓦茨将部分公众不满与政府于2023年1月提出的司法改革倡议联系起来。他认为，选举将成为影响后续移民动态的重要节点。

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