民进党台北市长候选人沈伯洋提出了一项恢复城市水道的计划。他表示，这项倡议借鉴了新加坡的城市水资源管理方法，《台北时报》报道。

ABCDE五大方向

沈伯洋在位于台北中正区的竞选总部举行的记者会上介绍了该计划。该计划有五项优先事项，统称为ABCDE：Active、Beautiful、Clean、Detention和Ecosystem。

拟议措施包括改善淡水河和基隆河沿岸的基础设施，使这些地区更便于市民使用。该候选人还提议利用湿地和植被改善水质，并在学校和公园设置小型设施以蓄留多余水量，从而增强城市应对淹水的能力。

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沈伯洋表示，在城市发展过程中，台北许多溪流和灌溉渠道被覆盖、填埋或纳入地下排水系统。他称，城市水资源管理不应只包括工程解决方案，还应涵盖教育、文化和环境保护。这项倡议还旨在让水道重新成为城市规划的关键因素之一。

免费儿童照护提议

当天晚些时候，沈伯洋参加了天母棒球场附近的一场万圣节活动，并向儿童和访客分发糖果。一名在场的35岁、姓吴的台北设计师积极评价了该候选人的提议：每周为学龄前儿童提供最多四小时的免费临时照护。

目前，台北的临时照护服务可在指定机构获得，费用大多为每小时200新台币，约合6.13美元。吴表示，这项倡议可以让在职父母有更多机会在周末休息或处理紧急事务。在选举中，沈伯洋与中国国民党现任台北市长蒋万安竞争。

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