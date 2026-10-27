Kandydat Demokratycznej Partii Postępowej na burmistrza Tajpej Puma Shen przedstawił plan odtworzenia miejskich dróg wodnych. Inicjatywa, jak powiedział, opiera się na singapurskim podejściu do zarządzania miejskimi zasobami wodnymi, podaje Taipei Times.

Pięć kierunków ABCDE

Shen zaprezentował program na konferencji prasowej w swoim sztabie w dzielnicy Zhongzheng w Tajpej. Plan ma pięć priorytetów połączonych nazwą ABCDE: Active, Beautiful, Clean, Detention i Ecosystem.

Wśród proponowanych działań jest poprawa infrastruktury nadbrzeżnej wzdłuż rzek Tamsui i Keelung, aby uczynić te obszary bardziej dostępnymi dla mieszkańców miasta. Kandydat proponuje również wykorzystywanie terenów podmokłych i roślinności do poprawy jakości wody oraz stworzenie w szkołach i parkach niewielkich obiektów zatrzymujących nadmiar wody, aby wzmocnić zdolność miasta do przeciwdziałania podtopieniom.

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Według Shena w trakcie rozwoju miasta wiele strumieni i kanałów irygacyjnych w Tajpej zostało przykrytych, zasypanych lub włączonych do podziemnych systemów odwadniających. Stwierdził, że zarządzanie wodą w mieście powinno obejmować nie tylko rozwiązania inżynieryjne, lecz także edukację, kulturę i ochronę środowiska. Inicjatywa ma również przywrócić drogom wodnym status jednego z kluczowych czynników planowania miejskiego.

Propozycja bezpłatnej opieki nad dziećmi

Później tego samego dnia Shen odwiedził wydarzenie halloweenowe w pobliżu stadionu baseballowego Tianmu, gdzie rozdawał słodycze dzieciom i uczestnikom. Jeden z obecnych, 35-letni projektant z Tajpej o nazwisku Wu, pozytywnie ocenił propozycję kandydata, by zapewnić dzieciom w wieku przedszkolnym do czterech godzin bezpłatnej tymczasowej opieki tygodniowo.

Obecnie usługi tymczasowej opieki w Tajpej są dostępne w wyznaczonych placówkach i przeważnie kosztują 200 nowych dolarów tajwańskich, czyli około 6,13 dolara amerykańskiego, za godzinę. Wu powiedział, że taka inicjatywa mogłaby dać pracującym rodzicom więcej możliwości odpoczynku w weekendy lub załatwienia pilnych spraw. W wyborach Shen rywalizuje z urzędującym burmistrzem Tajpej Chiang Wan-anem z Kuomintangu.

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