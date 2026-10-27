Кандидат Демократической прогрессивной партии на пост мэра Тайбэя Пума Шэнь представил план восстановления городских водных путей. Инициатива, по его словам, опирается на подход Сингапура к управлению городскими водными ресурсами, сообщает Taipei Times.

Пять направлений ABCDE

Шэнь представил программу на пресс-конференции в своем штабе в районе Чжунчжэн в Тайбэе. План имеет пять приоритетов, объединенных названием ABCDE: Active, Beautiful, Clean, Detention и Ecosystem.

Среди предложенных мер — улучшение прибрежной инфраструктуры вдоль рек Тамшуй и Килунг, чтобы сделать эти территории более доступными для горожан. Кандидат также предлагает использовать водно-болотные угодья и растительность для улучшения качества воды, а в школах и парках обустраивать небольшие объекты для удержания избыточной воды, чтобы усилить способность города противодействовать подтоплениям.

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По словам Шэня, в процессе городского развития многие ручьи и ирригационные каналы в Тайбэе были перекрыты, засыпаны или включены в подземные дренажные системы. Он заявил, что управление водой в городе должно охватывать не только инженерные решения, но и образование, культуру и защиту окружающей среды. Инициатива также должна вернуть водные пути в число ключевых факторов городского планирования.

Предложение бесплатного ухода за детьми

Позднее в тот же день Шэнь посетил мероприятие к Хэллоуину возле бейсбольного стадиона Тяньму, где раздавал сладости детям и посетителям. Один из присутствующих, 35-летний дизайнер из Тайбэя по фамилии У, положительно оценил предложение кандидата предоставлять детям дошкольного возраста до четырех часов бесплатного временного ухода еженедельно.

В настоящее время услуги временного ухода в Тайбэе доступны в определенных учреждениях и в основном стоят 200 новых тайваньских долларов, или около 6,13 доллара США, в час. У сказал, что такая инициатива могла бы дать работающим родителям больше возможностей для отдыха в выходные или решения срочных дел. На выборах Шэнь соперничает с действующим мэром Тайбэя Чан Ваньанем от партии Гоминьдан.

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