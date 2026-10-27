在卡塔尔多哈，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）代表卢斯·玛丽亚·德拉莫拉表示，化肥成本的急剧上涨可能影响非洲国家明年的农作物收成，以及食品的可获得性和价格。半岛电视台报道。

德拉莫拉表示，与美国和以色列对伊朗发动的战争有关的霍尔木兹海峡危机必须尽快得到解决。她指出，由于化肥价格上涨，许多国家已经在减少化肥使用量，这可能影响明年的收成。

对农业国家的影响

津巴布韦妇女、社区、中小企业事务部长莫妮卡·穆茨万格瓦称，燃料和化肥价格上涨对该国而言是尤其严重的问题，因为该国超过70%的人口依赖农业。

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乌干达贸易、工业和合作社部长桑贾伊·坦纳表示，该国燃料价格已上涨逾一倍。他说，乌干达先令兑美元贬值了10%。与此同时，自给农业和国内食品生产在一定程度上保护乌干达免受国际市场波动的影响。

供应链

德拉莫拉强调，油价上涨的后果不仅限于能源成本：它们扰乱供应链，且持续时间比预期更长。在当前中断发生前，全球约五分之一的石油和液化天然气贸易经过霍尔木兹海峡。

在10月25日至26日于多哈举行的联合国贸发会议世界投资论坛上，官员们还谈及对投资、透明机构、可靠能源供应和数字基础设施的需求。刚果共和国副总理让-雅克·布亚表示，该国希望发展自然资源的本地加工，使更大部分附加值留在国内。

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