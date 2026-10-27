W Dausze w Katarze przedstawicielka Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) Luz María de la Mora oświadczyła, że gwałtowny wzrost kosztów nawozów może wpłynąć na przyszłoroczne zbiory w krajach afrykańskich, a także na dostępność i ceny żywności. Informuje o tym Al Jazeera.

Według de la Mory kryzys wokół Cieśniny Ormuz, związany z wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi, należy jak najszybciej rozwiązać. Zauważyła, że z powodu wzrostu cen nawozów wiele krajów już ogranicza ich stosowanie, co może odbić się na przyszłorocznych zbiorach.

Wpływ na kraje rolnicze

Minister ds. kobiet, społeczności oraz małych i średnich przedsiębiorstw Zimbabwe Monica Mutsvangwa nazwała wzrost cen paliwa i nawozów szczególnie poważnym problemem dla kraju, w którym ponad 70% ludności zależy od rolnictwa.

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Minister handlu, przemysłu i spółdzielni Ugandy Sanjay Tanna poinformował, że ceny paliwa w kraju wzrosły ponad dwukrotnie. Według niego szyling ugandyjski stracił 10% wartości wobec dolara amerykańskiego. Jednocześnie rolnictwo na własne potrzeby i krajowa produkcja żywności częściowo chronią Ugandę przed wahaniami na rynku międzynarodowym.

Łańcuchy dostaw

De la Mora podkreśliła, że skutki wzrostu cen ropy wykraczają poza koszty energii: zakłócają łańcuchy dostaw i utrzymują się dłużej, niż oczekiwano. Przed obecnymi zakłóceniami przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna piąta światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym.

Na Światowym Forum Inwestycyjnym UNCTAD, które odbyło się w Dausze 25–26 października, urzędnicy mówili także o potrzebie inwestycji, przejrzystych instytucji, niezawodnych dostaw energii i infrastruktury cyfrowej. Wicepremier Republiki Konga Jean-Jacques Bouya oświadczył, że kraj dąży do rozwoju lokalnego przetwarzania zasobów naturalnych, aby większa część wartości dodanej pozostawała w kraju.

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