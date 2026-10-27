В Дохе, Катар, представительница Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Лус Мария де ла Мора заявила, что резкий рост стоимости удобрений может повлиять на урожаи в африканских странах в следующем году, а также на доступность и цены продовольствия. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам де ла Моры, кризис вокруг Ормузского пролива, связанный с войной США и Израиля против Ирана, необходимо урегулировать как можно скорее. Она отметила, что из-за повышения цен на удобрения многие страны уже сокращают их использование, что может отразиться на урожаях следующего года.

Влияние на аграрные страны

Министр по делам женщин, общин, малого и среднего бизнеса Зимбабве Моника Муцвангва назвала подорожание топлива и удобрений особенно серьезной проблемой для страны, где более 70% населения зависит от сельского хозяйства.

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Министр торговли, промышленности и кооперативов Уганды Санджай Танна сообщил, что цены на топливо в стране выросли более чем вдвое. По его словам, угандийский шиллинг потерял 10% стоимости по отношению к доллару США. В то же время натуральное сельское хозяйство и внутреннее производство продовольствия частично защищают Уганду от колебаний международного рынка.

Цепочки поставок

Де ла Мора подчеркнула, что последствия подорожания нефти выходят за пределы стоимости энергии: они нарушают цепочки поставок и длятся дольше, чем ожидалось. До нынешних перебоев через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом.

На Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД, который состоялся в Дохе 25–26 октября, чиновники также говорили о необходимости инвестиций, прозрачных институтов, надежного энергоснабжения и цифровой инфраструктуры. Заместитель премьер-министра Республики Конго Жан-Жак Буя заявил, что страна стремится развивать местную переработку природных ресурсов, чтобы большая часть добавленной стоимости оставалась в стране.

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